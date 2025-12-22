Восточная Польша породила антиукраинский мейнстрим

Игорь Шкапа.  
22.12.2025 15:38
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1053
 
Дзен, Политика, Польша, Украина


Антиукраинская риторика пользуется популярностью в польском обществе  и позволяет нарастить рейтинги местным партиям.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с киевским политологом Юрием Романенко (объявлен РФ в розыск) заявил украинский политэксперт Антон Найчук, специализирующийся на Польше.

Антиукраинская риторика пользуется популярностью в польском обществе  и позволяет нарастить рейтинги местным партиям. Как...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он заметил, что лидер консервативной партии «Конфедерация польской короны» Гжегож Браун, играя на антиукраинских настроениях, переманивает к себе электорат «Конфедерации свободы и независимости».

«Это видят «Конфедерации» и пытаются ещё более активно на этом играть, чтобы не делать отток избирателей. Это видят и в «Праве и справедливость», рейтинги которой проседают. И правое крыло внутри «Право и справедливость» тоже уже выступает: давайте будем, наверное, критиковать Украину, потому что так мы растеряем весь электоральный потенциал», – сказал эксперт.

По его словам, все эти политические трения «формируют антиукраинский электорат».

«Достаточно большое количество молодёжи можно отнести к этой социальной группе. Ещё есть социальные группы. В основном это в восточных регионах Польши, которые раньше свой бизнес ориентировали на Беларусь и РФ. Это и перевозчики, и фермеры – те, которые свою продукцию продавали в Беларусь, либо же занимались транзитом белорусской и российской продукции. Это такое финансовое подспорье, которое помогает развитию «Конфедерации короны польской» Брауна и просто «Конфедерации». И это на самом деле большая угроза», – опасается Найчук.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить