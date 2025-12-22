Восточная Польша породила антиукраинский мейнстрим
Антиукраинская риторика пользуется популярностью в польском обществе и позволяет нарастить рейтинги местным партиям.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с киевским политологом Юрием Романенко (объявлен РФ в розыск) заявил украинский политэксперт Антон Найчук, специализирующийся на Польше.
Он заметил, что лидер консервативной партии «Конфедерация польской короны» Гжегож Браун, играя на антиукраинских настроениях, переманивает к себе электорат «Конфедерации свободы и независимости».
«Это видят «Конфедерации» и пытаются ещё более активно на этом играть, чтобы не делать отток избирателей. Это видят и в «Праве и справедливость», рейтинги которой проседают. И правое крыло внутри «Право и справедливость» тоже уже выступает: давайте будем, наверное, критиковать Украину, потому что так мы растеряем весь электоральный потенциал», – сказал эксперт.
По его словам, все эти политические трения «формируют антиукраинский электорат».
«Достаточно большое количество молодёжи можно отнести к этой социальной группе. Ещё есть социальные группы. В основном это в восточных регионах Польши, которые раньше свой бизнес ориентировали на Беларусь и РФ. Это и перевозчики, и фермеры – те, которые свою продукцию продавали в Беларусь, либо же занимались транзитом белорусской и российской продукции. Это такое финансовое подспорье, которое помогает развитию «Конфедерации короны польской» Брауна и просто «Конфедерации». И это на самом деле большая угроза», – опасается Найчук.
