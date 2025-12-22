В Раде боятся, что после войны Россия задушит Украину в объятиях

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Киеве опасаются, что Россия задействует по отношению к Украине тактику большевиков.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире «5 канала» заявил депутат Верховной рады от порошенковской партии Владимир Арьев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущий спросил, нет ли угрозы, что после окончания боевых действий методом «мягкой силы», используя СМИ и культуру, Москва сможет добиться своих целей на Украине.

Арьев согласился, что «опасность сохраняется», отметив, что если бы Россия не относилась якобы свысока к украинцам, а действовала, как Великобритания по отношению к Шотландии, то «мы бы не вырвались».

«Напротив, было бы очень много сторонников, если бы Россия давала Украине возможности развивать свою культуру и все ограничивала бы в болезненных для себя моментах, как это было в начале после большевистского переворота, нам было бы очень тяжело вырваться», – сказал депутат.

Он боится, что такой подход может быть применен снова.