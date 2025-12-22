Евроэлиты не простят Макрону предательство фашиста Мерца – укро-политолог

Неожиданно «рациональный» ход президента Франции Эмманюэля Макрона в части принятия решения по репарационному кредиту Украине оказался предательством официального Брюсселя и всего немецко-французско-британского блока.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Предал Макрон или не предал – Макрон слился фактически под позицию Италии, под Мелони, в последний момент. И отказался от этого давления со стороны Франции в части принятия решения по репарационному кредиту.

Но много кто трактует эту позицию не совсем правильно – как слабость Макрона. Я думаю, это просто рациональный выбор. Макрон мог бы сыграть очень важную роль в части давления на Бельгию, между ними есть традиционные сильные политические связи.

И я думаю, что перед этим совместным итальяно-бельгийским давлением Макрон фактически отвернулся от немецкой позиции. Напомню, Британия не член ЕС, и в этом решении формально не принимала участие. И Мерц оказался один, по большому счету», – констатировал Бортник.