«Генералы РФ уже научились командовать армиями, а наши ещё не переросли роты» – полковник СБУ
За четыре года СВО Россия обучила опытных генералов, способных командовать крупными соединениями.
Об этом в интервью журналисту Сергею Иваницкому заявил военный эксперт, полковник СБУ Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Русские за время войны поменяли три стратегии. А у нас только одна – ни шагу назад. И они быстро учатся, понимая, что без высокоточного оружия, разведкой, связью, принятием решений – это всё должно быстро крутиться.
У них раньше разведка получила информацию, передает по своей линии – и 6-8 часов, а иногда и сутки проходит до того, как солдат получает приказ нажать кнопку. Мы уже оттуда ушли, а они только вспомнили. Сейчас они создали разведывательную систему в режиме онлайн. То есть учатся они очень быстро», – сказал Стариков.
«Также во время войны они растят генералов. Иванаев – это у них самый толковый генерал, кто умеет воевать по-настоящему, и это действительно угроза для Украины. И другие пришли, у них уже 4 генерала, которые могут воевать не бригадами, а уже корпусами. Даже армиями.
А у нас, к большому сожалению, мы только бригадами воевали. И то не все наши генералы могут воевать бригадами, а в основном ротами. Мы не растим, у нас только поднялся один генерал – отставка, потому что пишет много», – жаловался укро-полковник.
