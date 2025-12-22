Мы живём только на внешней подпитке и уже ничего не производим – киевский экономист
Украина больше не в состоянии экспортировать металл, приходится продавать за рубеж железную руду.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с экс-спикером запрещенной в РФ нацистской группировки «Правый сектор» Бориславом Березой заявил киевский экономист Алексей Кущ.
«У нас во время войны произошла аномальная ситуация – сокращение удельного веса промышленности в структуре валового продукта. Если у нас, например, до войны было где-то 25% промышленное ядро, то сейчас оно меньше 20% в структуре ВВП», – сказал укро-эксперт.
По его словам, в структуре ВВП Украины фактически увеличились две составляющие, первая из которых – экспорт сырья.
«Экспорт сырья вместо металла, даже начали экспортировать железную руду. И очень сильно увеличился сектор услуг. То есть экономика превратилась в сервисный такой придаток. У нас торговая дыра, то есть разница между экспортом и импортом сейчас 40 миллиардов долларов. А если брать сугубо товары, там более 50 миллиардов в год. По итогам 25-го года у нас отрицательное торговое сальдо между товарами будет на уровне 53 миллиардов долларов.
Это значит, что мы фактически уже ничего не производим, а только потребляем за счет внешней поддержки и функционирования сектора услуг», – резюмировал Кущ.
