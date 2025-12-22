Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина больше не в состоянии экспортировать металл, приходится продавать за рубеж железную руду.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с экс-спикером запрещенной в РФ нацистской группировки «Правый сектор» Бориславом Березой заявил киевский экономист Алексей Кущ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У нас во время войны произошла аномальная ситуация – сокращение удельного веса промышленности в структуре валового продукта. Если у нас, например, до войны было где-то 25% промышленное ядро, то сейчас оно меньше 20% в структуре ВВП», – сказал укро-эксперт.

По его словам, в структуре ВВП Украины фактически увеличились две составляющие, первая из которых – экспорт сырья.