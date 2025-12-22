В Киеве прогнозируют встречу Путина и Трампа в феврале в Будапеште

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сорванный осенью «Будапешт» может состояться уже в начале следующего года. Дополнительно способствовать саммиту будет весенняя предвыборная гонка в Венгрии: поддержать партию Орбана заинтересованы и Путин, и Трамп, уже готовящие свои визиты.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я ожидаю ещё встречи между Путиным и Трампом в феврале следующего года в Будапеште с вероятностью 50%, может быть даже 51%. Запланирован приезд Путина в Будапешт, напомню, на открытие, на закладку ПАКШ-2, атомной электростанции в Будапеште. Я [допускаю] вероятность того, что и Трамп приедет в это же время в Будапешт, тем более, что он планирует приехать в Венгрию. Необходимо поддержать Орбана на парламентских апрельских выборах. Думаю, вероятность этой встречи самая высокая за весь последний период», – сказал Бортник.

По его мнению, к февралю-марту уже станет понятна динамика по Донбассу.