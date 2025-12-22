Показательные ядерные испытания помогут утихомирить Запад – Клинцевич

России пора провести ограниченные ядерные испытания, чтобы поумерить воинственный пыл западных стран.

Об этом в эфире «Центрального канала» заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У США и Британии есть теория, согласно которой неважно, как идет эскалация – ты всегда должен быть на ступень выше противника. Вот ты условно стоишь над ней, ты сэскалировал, противник подтянулся на нее, ты потом наверх поднялся.

Но мы видим, что мы каждый раз догоняющие в том или ином вопросе. И встает вопрос – может, нам через ступень перейти, и сразу провести демонстрационный ядерный взрыв. Это будет как выстрел в воздух. И как бы миру сказать: не, ребята, это не просто так, это реально серьезно.

Да, мы нарушили договор о непроведении ядерных учений, но ничего страшного, одним больше–одним меньше», – сказал Клинцевич.