«Надо просто смириться». Мобильный интернет в Крыму будут глушить до конца СВО, – Аксенов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ограничение мобильного интернета в Крыму будет действовать до тех пор, пока не закончится СВО. Это – мера, которая нужна для обеспечения безопасности полуострова, и она себя оправдывает.

Об этом в эфире «Радио Спутник» заявил глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

