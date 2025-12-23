Британский профессор: Нас ждет мрачная реальность, США – ненадёжный союзник

Анатолий Лапин.  
23.12.2025 09:44
  (Мск) , Киев
Великобритания, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


США всё больше дистанцируются от позиции европейцев по Украине, превращаясь в ненадежного союзника в НАТО.

Об этом в эфире телеканала «SkyNews» заявил британский эксперт по вопросам безопасности и обороны, профессор Майкл Кларк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США всё больше дистанцируются от позиции европейцев по Украине, превращаясь в ненадежного союзника в НАТО.

«Мы знаем, что MAGA намеренно меняет правила мировой политики. Оно намеренно подрывает то, что мы привыкли считать консенсусом западного мира…

Я думаю, что трансатлантические отношения переживают глубокий кризис. В следующем году европейцам придется действовать так, как они пока даже не представляют. И я думаю, что это потребует от них больших затрат и обязательств, или европейцы не справятся с этим вызовом», – сказал Кларк.

Более того, признаёт он, нет единства и в самой Европе – русофоб ожидаемо списал это на результат «запугивания России», а не взгляды трезвомыслящих граждан:

«Россия шантажирует или пыталась шантажировать нас по самым разным поводам. И в некоторых странах, в некоторых регионах Южной Европы, в некоторых регионах Германии это срабатывает… И я думаю, что в следующем году ситуация может усугубиться, если европейцы не проявят больше смелости, чем за последние четыре года. Они умеют говорить правильные вещи, но пока не готовы действовать».

На США надежды мало:

«США, скорее всего, откажутся от поддержки Украины в конфликте с Россией, возможно даже объединятся с Россией по ряду вопросов и станут самым ненадежным союзником с точки зрения НАТО и Западного Альянса. Так что нас ждет мрачная реальность, и нам придется либо принять вызов, либо уклониться от него, и тогда 2026 год станет годом, когда все развалится», – заявил Кларк.

 

