Трамп уйдет к «русской любовнице», – британское ТВ

В окружении Дональда Трампа идёт борьба групп влияния, есть угроза, что он порвет отношения с Европой и Украиной, а потом сбежит к более привлекательной «русской любовнице».

Такими опасениями в эфире телеканала «SkyNews» поделился британский эксперт-международник Доминик Вагхорн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

