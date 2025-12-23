Укро-генерал: Еще минимум год войны, каждый город превратить в «фортэцю»!

Вадим Москаленко.  
23.12.2025 15:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 591
 
Война, Дзен, Украина


Киеву пора вспомнить практику фашистов времён Второй Мировой – превращение каждого города в крепость-«фестунги».

Об этом на канале «Politeka» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Надо готовиться, по крайней мере, минимум еще на год войны, а, может быть, и больше, и не иметь иллюзий на этот счет. Поэтому пора решительно вводить в действие внутренние наши резервы.

Мы возвращаемся к вопросу мобилизации и перевода экономики на военные рельсы. Надо не выпускать молодежь, и, если не задействовать их на фронтах, то, по крайней мере, чтобы они работали на военных предприятиях», – сказал Романенко.

«Это история, которую проходили во Вторую мировую страны в тяжелом состоянии: Британия, Америка и другие. Надо соответствующее законодательство.

Я еще добавляю, что это надо реализовывать в каждом при фронтовом населенном пункте и городе. Надо принимать законодательство, чтобы это становилось крепостью противостояния. А не так, как это происходило в Северске, в Гуляйполе.

Надо передавать полномочия, чтобы штабы могли достойно противостоять противнику, когда фронт приближается к этому населенному пункту, к городу. А у нас, к сожалению, такая перспектива ожидается в Запорожье, Днепре, Харькове, они уже постоянно в таком состоянии», – подытожил генерал.

