Укро-генерал: Еще минимум год войны, каждый город превратить в «фортэцю»!
Киеву пора вспомнить практику фашистов времён Второй Мировой – превращение каждого города в крепость-«фестунги».
Об этом на канале «Politeka» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Надо готовиться, по крайней мере, минимум еще на год войны, а, может быть, и больше, и не иметь иллюзий на этот счет. Поэтому пора решительно вводить в действие внутренние наши резервы.
Мы возвращаемся к вопросу мобилизации и перевода экономики на военные рельсы. Надо не выпускать молодежь, и, если не задействовать их на фронтах, то, по крайней мере, чтобы они работали на военных предприятиях», – сказал Романенко.
«Это история, которую проходили во Вторую мировую страны в тяжелом состоянии: Британия, Америка и другие. Надо соответствующее законодательство.
Я еще добавляю, что это надо реализовывать в каждом при фронтовом населенном пункте и городе. Надо принимать законодательство, чтобы это становилось крепостью противостояния. А не так, как это происходило в Северске, в Гуляйполе.
Надо передавать полномочия, чтобы штабы могли достойно противостоять противнику, когда фронт приближается к этому населенному пункту, к городу. А у нас, к сожалению, такая перспектива ожидается в Запорожье, Днепре, Харькове, они уже постоянно в таком состоянии», – подытожил генерал.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: