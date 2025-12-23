Киеву пора вспомнить практику фашистов времён Второй Мировой – превращение каждого города в крепость-«фестунги».

Об этом на канале «Politeka» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Надо готовиться, по крайней мере, минимум еще на год войны, а, может быть, и больше, и не иметь иллюзий на этот счет. Поэтому пора решительно вводить в действие внутренние наши резервы.

Мы возвращаемся к вопросу мобилизации и перевода экономики на военные рельсы. Надо не выпускать молодежь, и, если не задействовать их на фронтах, то, по крайней мере, чтобы они работали на военных предприятиях», – сказал Романенко.