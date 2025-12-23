«Несчастна страна, которой нужны герои», – поклонница полицаев Алексиевич

Елена Острякова.  
23.12.2025 13:12
  (Мск) , Москва
Просмотров: 246
 
Белоруссия, Дзен, Политика


Нобелевская лауреатка белорусская писательница-русофобка Светлана Алексиевич считает, что оппозиционеры-змагары должны изжить в себе «комплекс Навального» (покойный экстремист – ред.) и соглашаться на любые унижения ради личной свободы.

Об этом она заявила в интервью Русской службе ВВС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я считаю, что сегодня пора бы пересмотреть идею героизма.  Во всяком случае, в том виде, в каком она присутствует в нашей культуре. Вот, например, многие наши политзаключенные должны подписать прошение о помиловании. Они отказываются это делать, находясь в ловушке той идеи героизма, которая была у нас всегда. Я считаю, что жизнь выше этого: этой бумажки, прошения у диктатора. Надо остаться живым, выйти к детям и любимым женщинам. Я считаю, что жизнь выше всего. Несчастна страна, которой нужны герои», – сказала Алексиевич.

Сама она была в координационном совете Беломайдана и после провала переворота уехала на Запад.

Еще перед этим змагарка оправдывала тех, кто шел на службу к фашистам.

«Я всю жизнь прожила в стране полицаев. А что такое Беларусь, по-вашему?  Тысячи белорусов служили в полиции. Не надо думать, что у нас все уходили в партизаны и только отдельные предатели… Это ведь как происходило? В село заходят немцы, забирают всех молодых ребят — и те становятся полицаями. К тому же дают им еду, хорошую одежду, а рядом мучаются голодные матери, братья, сестры…», – сказала тогда Алексиевич в интервью СМИ-иноагенту «Медуза».

