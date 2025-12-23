Впереди украинцев ждет отнюдь не светлое будущее.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в киевском издании «Новое время» пишет украинский мультимиллионер, владелец фармацевтической компании «Дарница» Глеб Загорий.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он сразу предупреждает, что хочет начать «с очень плохих новостей».

«Во-первых, мы теряем самое ценное – людей. Массово. Быстро. Непоправимо. Демографическая дыра – не угроза, это уже реальность. Минус 15-20% населения только за первые годы войны. Без людей никакой экономики не существует. Дальше объяснять? Во-вторых, денег нет . План Маршалла XXI века? Мечта. Ресурсов будет не хватать. А дающие каждый доллар нужно будет не «освоить», а конвертировать в производительность, отстоять в институтах. Деньги не появятся только потому, что мы хорошие и на стороне добра», – пишет воротила фарм рынка.

Укро-коммерсант признает: «мы никому не нужны».

«Мир стал циничным и прагматичным. Мы живем в парадигме, где страна стране — волк. «Сообщество цивилизованных наций» — теперь прежде всего экспорт оружия, энергетика, логистика и, конечно, собственные интересы. Помогут? Да. Но ровно так, как это совпадает с их целями. Не больше.

Картина вырисовывается бескомпромиссная: будет Деймос и Фобос, страх и ужас. Туман войны никуда не исчезнет. Разочарование станет нормой. И впереди не светлый туннель, а длинный коридор неизвестности», – прогнозирует Загорий.