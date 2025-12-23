«Начну с очень плохих новостей» – укро-миллионер обратился к «громадянам»

Игорь Шкапа.  
23.12.2025 09:34
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2078
 
Дзен, Украина, Экономика коллапса


Впереди украинцев ждет отнюдь не светлое будущее.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в киевском издании «Новое время» пишет украинский мультимиллионер, владелец фармацевтической компании «Дарница» Глеб Загорий.

Впереди украинцев ждет отнюдь не светлое будущее. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он сразу предупреждает, что хочет начать «с очень плохих новостей».

«Во-первых, мы теряем самое ценное – людей. Массово. Быстро. Непоправимо. Демографическая дыра – не угроза, это уже реальность. Минус 15-20% населения только за первые годы войны. Без людей никакой экономики не существует. Дальше объяснять? Во-вторых, денег нет. План Маршалла XXI века? Мечта. Ресурсов будет не хватать. А дающие каждый доллар нужно будет не «освоить», а конвертировать в производительность, отстоять в институтах. Деньги не появятся только потому, что мы хорошие и на стороне добра», – пишет воротила фарм рынка.

Укро-коммерсант признает: «мы никому не нужны».

«Мир стал циничным и прагматичным. Мы живем в парадигме, где страна стране — волк. «Сообщество цивилизованных наций» — теперь прежде всего экспорт оружия, энергетика, логистика и, конечно, собственные интересы. Помогут? Да. Но ровно так, как это совпадает с их целями. Не больше.

Картина вырисовывается бескомпромиссная: будет Деймос и Фобос, страх и ужас. Туман войны никуда не исчезнет. Разочарование станет нормой. И впереди не светлый туннель, а длинный коридор неизвестности», – прогнозирует Загорий.

Далее он переходит к «хорошим новостям», которые на деле оказываются лишь набором пафосных надежд вроде «Украина истощена, но способна».

«Украина либо будет страной высокой производительности, либо не будет вообще существовать. Среднего сценария не существует», – приходит к выводу магнат.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить