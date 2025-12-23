Киев бросил все дипломатические силы на то, чтобы саботировать мирный процесс таким образом, чтобы в Белом доме не заподозрили Украину в нежелании заканчивать войну.

Об этом на канале одесского неонациста-убийцы Сергея Стерненко заявил бывший крымчанин, журналист Павел Казарин, ныне воюющий с Россией в составе ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все эти мирные переговоры, которые мы наблюдаем, это лишь театр для одного зрителя – Дональда Трампа. И наша страна, наша дипломатия делает всё для того, чтобы он не имел повода обвинить нас в том, что мы не хотим закончить войну. И поэтому мы такие в формате: «Чего изволите?». Хотите выборы провести? Окей, не вопрос, нам нужно перемирие на три месяца. Русские готовы нам его обеспечить? Вы хотите, чтобы мы, там, я не знаю, армию сократили? Окей, мы сократим до 800 тысяч человек, не больше, обещаем. И так далее, и так далее», – юродствовал Казарин.