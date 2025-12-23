Задача нашей дипломатии – надуть Трампа, стелясь перед ним в формате «Чего изволите?» – укро-журналист
Киев бросил все дипломатические силы на то, чтобы саботировать мирный процесс таким образом, чтобы в Белом доме не заподозрили Украину в нежелании заканчивать войну.
Об этом на канале одесского неонациста-убийцы Сергея Стерненко заявил бывший крымчанин, журналист Павел Казарин, ныне воюющий с Россией в составе ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Все эти мирные переговоры, которые мы наблюдаем, это лишь театр для одного зрителя – Дональда Трампа. И наша страна, наша дипломатия делает всё для того, чтобы он не имел повода обвинить нас в том, что мы не хотим закончить войну. И поэтому мы такие в формате: «Чего изволите?».
Хотите выборы провести? Окей, не вопрос, нам нужно перемирие на три месяца. Русские готовы нам его обеспечить? Вы хотите, чтобы мы, там, я не знаю, армию сократили? Окей, мы сократим до 800 тысяч человек, не больше, обещаем. И так далее, и так далее», – юродствовал Казарин.
«Я думаю, что когда этот план согласован и подписан, условно говоря, украинской стороной и американской стороной, отправляют в Кремль, то, скорее всего, наш расчет он на то, что [он будет неприемлем]», – последние слова нациста «случайно» оказались обрезаны.
