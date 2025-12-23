Огромной ошибкой России было считать, что на Украине живут такие же русские люди.

Об этом на канале одесского неонациста-убийцы Сергея Стерненко заявил бывший крымчанин, журналист Павел Казарин, переметнувшийся на сторону бандеровцев и ныне воюющий с Россией в составе ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«С ними злую шутку играет их привычка не воспринимать Украину как отдельное государство. И поэтому даже, вспоминаешь, до 2014 года в России экспертом по Украине считался человек, у которого, условно говоря, родственники в Одессе были, или бабушка под Конотопом. И он так приходил и говорил: «Вот, у меня бабушка под Конотопом, я вам сейчас всё расскажу о том, о чём мечтают украинцы». Притом, например, у них институты, изучавшие Азию, Африку, Соединенные Штаты, существовали, и там были довольно неплохие специалисты. Они считали, что на Украине такие же, как мы – зачем их изучать, они ничем не отличаются. Там, где-то на Западе, есть совсем не такие, как мы – зачем их изучать, они совсем другие, просто их меньше», – разглагольствовала вырусь.

«Это пренебрежительное отношение и сыграло злую шутку», – поддакнул нацист Стерненко.

«И в 14-м, и в 22-м», – подтвердил иудушка Казарин.

Интересно, что в 2011 году «специалист» Казарин со страниц либерального «Росбалта» убеждал, что включение Крыма и Донбасса в состав России невозможно.