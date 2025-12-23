Иудушка Казарин: «Русским надо было изучать Украину, как Африку или Азию»
Огромной ошибкой России было считать, что на Украине живут такие же русские люди.
Об этом на канале одесского неонациста-убийцы Сергея Стерненко заявил бывший крымчанин, журналист Павел Казарин, переметнувшийся на сторону бандеровцев и ныне воюющий с Россией в составе ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«С ними злую шутку играет их привычка не воспринимать Украину как отдельное государство. И поэтому даже, вспоминаешь, до 2014 года в России экспертом по Украине считался человек, у которого, условно говоря, родственники в Одессе были, или бабушка под Конотопом. И он так приходил и говорил: «Вот, у меня бабушка под Конотопом, я вам сейчас всё расскажу о том, о чём мечтают украинцы».
Притом, например, у них институты, изучавшие Азию, Африку, Соединенные Штаты, существовали, и там были довольно неплохие специалисты. Они считали, что на Украине такие же, как мы – зачем их изучать, они ничем не отличаются. Там, где-то на Западе, есть совсем не такие, как мы – зачем их изучать, они совсем другие, просто их меньше», – разглагольствовала вырусь.
«Это пренебрежительное отношение и сыграло злую шутку», – поддакнул нацист Стерненко.
«И в 14-м, и в 22-м», – подтвердил иудушка Казарин.
Интересно, что в 2011 году «специалист» Казарин со страниц либерального «Росбалта» убеждал, что включение Крыма и Донбасса в состав России невозможно.
«Давайте честно: даже распад Украины, разговоры о котором идут с первого дня ее независимости, вряд ли закончится включением ее юго-востока в состав РФ. Куда вероятнее появление второго Приднестровья, когда осколок нынешней Украины будет нещадно эксплуатироваться олигархами, не желающими брать на себя социалку Донбасса, Слобожанщины и Крыма. Я такого будущего не хочу. Такая же утопия — и «российский статус» Крыма, о котором кричат профессиональные патриоты полуострова. Риторика властей соседней Абхазии показывает, что отказ от одного статуса не означает автоматического обретения другого. А главное – отход Крыма к России окончательно оторвет от последней Украину», – стращал горе-«пророк».
