И эти люди осуждали Россию: Трамп пообещал забрать Гренландию у Дании

23.12.2025 10:42
Принадлежащий Дании остров Гренландия должен отойти США, вновь потребовал Дональд Трамп, ссылаясь на то, что это важно для «вопросов безопасности» Америки.

«Гренландия нужна нам для национальной безопасности. У них очень мало населения. Они говорят, что это Дания, но Дания не потратила на это ни цента. У них нет военной защиты. Они говорят, что Дания была там 300 лет назад или около того, и у них была лодка. Так что нам придется все это уладить»,  – ультимативно объявил американский президент во время выступления, где анонсировалась постройка серии новых линкоров.

Как известно, вопросы безопасности были также одной из причин начала российской СВО на Украине. И перед этим Москва предлагала Киеву всё «уладить» политическим путём. Украинцы при подстрекательстве Запада, как известно, все русские инициативы отвергли.

Интересно, что Трамп отрицает связь посягательств на Гренландию с борьбой за богатства Арктики, уверяя, что у Америки хватает своих ископаемых – это явное враньё, иначе бы США не лезли к скважинам на Ближнем Востоке.

«Гренландия нужна нам для национальной безопасности, а не из-за полезных ископаемых. У нас полно мест, где есть полезные ископаемые, нефть и все остальное. У нас больше нефти, чем у любой другой страны в мире. Гренландия нужна нам для национальной безопасности. Если посмотреть на Гренландию и на ее побережье, то повсюду можно увидеть российские и китайские суда. Она нужна нам для национальной безопасности. Она должна быть нашей», – заявил Трамп.

Российский сенатор Константин Косачев уже предостерег политиков ЕС, которые выступили в защиту Дании, ссылаясь на «нерушимость границ».

«Ранее, в рамках «порядка, основанного на правилах», большинство стран Евросоюза признало независимость Косово от Сербии, наплевав на международное право с его принципами суверенитета и территориальной целостности. Вот так «порядок, основанный на правилах», бумерангом возвращается к его авторам и апологетам, причем с неожиданной, транстлантической стороны».

