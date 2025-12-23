Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Директор Второго европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон заявил, что Сербия продолжает соблюдать введенный запрет на экспорт боеприпасов «подозрительным контрагентам», несмотря на попытки «нечистых» клиентов обойти его.

Президент Сербии Александр Вучич отметил, что хорошо, что русские сами сказали об этом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Введенный сербскими властями запрет на экспорт боеприпасов подозрительным контрагентам по-прежнему действует, несмотря на постоянные попытки недобросовестных клиентов обойти его. Мы высоко ценим принципиальную позицию сербского руководства по этому вопросу, внимательно следим за ситуацией и, при необходимости, будем вносить предложения», – заявил Пилипсон сербской редакции российского радио «Спутник».

Ситуацию прокомментировал и в ходе общения с сербской прессой и сам Вучич.

«Когда дело касается оружия и техники, никто никогда не будет доволен. Мы должны жить и работать. Я получил письма от профсоюзов, наши склады переполнены. Мы всегда заботимся – невозможно всегда контролировать это на 100%, но мы были справедливы к тому, на что нам указывали, к тем конечным пользователям, на которых нам указывали из Москвы, и теперь такого [поставок контрагентам, отгружавшим полученное Украине] больше не происходит», – уверяет Вучич.

Ещё в начале ноября этого года в интервью немецкому изданию Сicero Вучич, по сути, допустил, что сербские вооружения могли попасть к ВСУ. До этого в июне Служба внешней разведки России заявила, что «сербские производители прекрасно знают, кто является истинным получателем их боеприпасов, и что эти снаряды будут убивать российских военнослужащих и мирных жителей». Тогда официальный Белград, рассчитывавший на выгодный газовый контракт с Россией, опроверг эту информацию.