«У нас и без войны зачищается вся Украина» – в Раде подвели итоги работы земельного закона

Принятый со скандалами ещё до СВО закон Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения приносит катастрофические результаты.

Об этом на заседании Верховной рады заявила экс-премьер Украины, глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Могу вам сказать, что после принятия закона о распродаже сельскохозяйственной земли Украина уже имеет страшные последствия. У нас за те годы с момента принятия закона о продаже сельскохозяйственной земли исчезли с карты Украины более 1600 сел, по сути, зачищается поселенческая сеть.

У нас трагически уменьшается количество фермерских хозяйств, количество единоличных сельскохозяйственных производителей. У нас практически зачищается Украина», – вещала Тимошенко.