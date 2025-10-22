«У нас и без войны зачищается вся Украина» – в Раде подвели итоги работы земельного закона

Вадим Москаленко.  
22.10.2025 23:27
  (Мск) , Киев
Просмотров: 141
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Запад, Земля, Идиотизм, Коррупция, Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Украина, Экономика коллапса


Принятый со скандалами ещё до СВО закон Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения приносит катастрофические результаты.

Об этом на заседании Верховной рады заявила экс-премьер Украины, глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Могу вам сказать, что после принятия закона о распродаже сельскохозяйственной земли Украина уже имеет страшные последствия. У нас за те годы с момента принятия закона о продаже сельскохозяйственной земли исчезли с карты Украины более 1600 сел, по сути, зачищается поселенческая сеть.

У нас трагически уменьшается количество фермерских хозяйств, количество единоличных сельскохозяйственных производителей. У нас практически зачищается Украина», – вещала Тимошенко.

«Кроме того, недавно министр объявил, что умудрились 4 миллиона гектаров земли переместить в тень – и Украина недополучает до 20 миллиардов гривен. Прекратите коррупцию с землей, остановитесь ее распродавать», – пиарилась бывалая аферистка.

Все новости за сегодня



