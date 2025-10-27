У Европы нет своих денег на Украину, остаётся изъять у России – иноагент Венедиктов

Страны Евросоюза так сильно хотят экспроприировать российские замороженные активы, потому что у них больше нет денег даже на финансирование собственных военных расходов, не говоря уже о тратах на Украину.

Об этом иноагент и бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил в интервью журналистке-иноагентке Юлии Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мне говорят вот что, это все надо взвешивать, какие будут у нас прибытки и убытки. Прибытки, понятно, – в Европе больше денег нет на Украину, свободных денег нет даже на собственные военные бюджеты. Сейчас в Эстонии прошли муниципальные выборы, где правительственная коалиция набрала 12% голосов всего. Оппозиционные партии, соответственно, набрали 60%. А почему? А потому, что был повышен на 2% налог один, на 2% налог с продаж другой, а потому, что нужно военный бюджет догонять до 5% ВВП… И население против этого, и партии, которые против этого, они начинают набирать голоса. Денег нет в Европе, во Франции дефицит бюджета в этом году 5,8%, так не бывает, в Евросоюзе есть норма – 2,5%, ниже нельзя, а во Франции 5, 8… что вы хотите? И поэтому нужны деньги на войну с Украиной, где их взять. Опять же, еще надо будет у Америки покупать оружие. Американцы бесплатно больше не поставляют ничего, но Трамп говорит, покупайте и отдавайте, мне все равно. Значит, надо будет платить. И вторая история. США отказывается от прямой финансовой помощи Украине. Значит, надо замещать. Огромные средства», – отмечает Венедиктов.

Он также подчеркивает, что при этом западные компании понимают, что в ответ на кражу своих активов – Россия заберет активы этих компаний, которые сейчас заморожены на ее территории: