Турецкий профессор: Сделав вид, что уходят из Украины, США откроют новый фронт на Кавказе

Михаил Рябов.  
08.08.2025 08:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 425
 
Дзен, Кавказ, Политика, Россия, США, Турция, Украина


Только наивные считают, что Дональд Трамп сокращает прямое участие США в конфликте вокруг Украины из-за симпатии к Владимиру Путину – за этим стоит расчет освободить силы для противостояния с Москвой на новом театре.

Об этом на страницах газеты YeniSafak пишет турецкий профессор Сулейман Сейфи Огун, завкафедры политики и социальных наук факультета Международных отношений в университете Мальтепе.

«Было бы очень поверхностной оценкой объяснять это симпатией к Путину и России, или его миролюбием… Трамп прекрасно знает, что Европа в конечном итоге нуждается в США. Теперь он будет вести войну, не замарав руки, и избавится от ненужных, по его мнению, расходов; на самом деле, это принесет США прибыль», – пишет турецкий профессор.

Он прогнозирует вступление США в противостояние с Россией в Закавказье, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Понятно, что США, сокращающие присутствие на Украине, открывают новый фронт на Кавказе. Армения и Грузия довольно сильно оторвались от России. Теперь отношения между Азербайджаном и Россией находятся на грани разрыва. Кавказ нагревается. Теперь судьба турецко-российских отношений будет весьма неопределенной», – указывает автор.

Интересно, что его статья называется «Между тактическими победами и стратегическими потерями» – профессор предостерегает Турцию, используя местную поговорку:

«Когда поехал за рисом в Димят (город-порт в Египте), остался без булгура дома», – это можно перевести как «Ты стремился к роскошной жизни, но потерял то, что было у тебя».

