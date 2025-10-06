Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В ближайшие месяцы возможен прорыв в урегулировании украинского конфликта.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью телеканалу TRT Haber заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Он говорит, что недавняя встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске придала переговорному процессу значительный импульс.

«Русские чётко представили Трампу свои условия прекращения огня, который затем обсудил их с президентом Украины и европейскими лидерами», — сказал Фидан.

По его словам, нынешняя эскалация не является признаком провала дипломатии, а представляет собой классическую стратегию военного давления перед возможными переговорами.

«Обе стороны нагнетают напряжённость, чтобы продемонстрировать свою решимость и боеспособность», — считает министр.

Он дал понять, что самым большим препятствием на пути к миру остаётся вопрос той части Донбасса, которая остается еще под контролем Киева.

«Теперь мы знаем, в чём проблема. Русские хотят захватить эту территорию, украинцы не намерены отдавать её без боя, поскольку это критически важно для их территориальной целостности», — говорит глава МИД Турции.

«Переговоры с американскими и европейскими партнерами указывают на то, что прорыва в этом вопросе можно добиться в течение нескольких месяцев», – полагает министр.

Примечательно, что он назвал конфликт в секторе Газа «более серьёзной проблемой» из-за «систематических попыток геноцида и депортации населения», фактически признав, что обвинения России со стороны украинской пропаганды не соответствуют действительности.