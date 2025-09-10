Украина не соответствует критериям вступления в Евросоюз, а попытки отправить туда «миротворцев» лишь приведет сам ЕС к войне.

Об этом на заседании Европарламента заявила депутат от Венгрии Кинга Галь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда вы слышите предложение о том, что ЕС должен отправить войска в Украину, то как мать пятерых мальчиков, я боюсь, что такие заявления приближают войну к ЕС и не принесут мир Украине. Европа сейчас слаба, как никогда, несмотря на усилия президента США по урегулированию конфликта… Этот конфликт не будет решен на поле боя. Его можно решить только дипломатическим путем», – сказала она.

Депутат также подвергла критике политику по расширению ЕС:

«Комиссия делает вид, что Украина уже соответствует критериям, хотя на самом деле это не так. Это не политика расширения, это политическая ошибка, которая приведет к разрушительным последствиям», – заявила Галь.

С похожим заявлением выступил представитель «Альтернативы для Германии» Ханс Нойхофф:

«Единственной реальной гарантией безопасности для Украины было бы возвращение к нейтралитету. ЕС заявляет, что стремится к прекращению огня, но при этом требует, чтобы страны ЕС и НАТО вели мониторинг [соблюдения перемирия]. Это только подталкивает Россию к захвату новых украинских территорий.… Очнитесь, пока все не потеряно».

Слово взял болгарский политик Петр Волгин: