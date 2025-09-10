Трезвые голоса в Европарламенте: Депутаты о коррупции на Украине и безумии «коалиции желающих»
Украина не соответствует критериям вступления в Евросоюз, а попытки отправить туда «миротворцев» лишь приведет сам ЕС к войне.
Об этом на заседании Европарламента заявила депутат от Венгрии Кинга Галь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Когда вы слышите предложение о том, что ЕС должен отправить войска в Украину, то как мать пятерых мальчиков, я боюсь, что такие заявления приближают войну к ЕС и не принесут мир Украине. Европа сейчас слаба, как никогда, несмотря на усилия президента США по урегулированию конфликта… Этот конфликт не будет решен на поле боя. Его можно решить только дипломатическим путем», – сказала она.
Депутат также подвергла критике политику по расширению ЕС:
«Комиссия делает вид, что Украина уже соответствует критериям, хотя на самом деле это не так. Это не политика расширения, это политическая ошибка, которая приведет к разрушительным последствиям», – заявила Галь.
С похожим заявлением выступил представитель «Альтернативы для Германии» Ханс Нойхофф:
«Единственной реальной гарантией безопасности для Украины было бы возвращение к нейтралитету. ЕС заявляет, что стремится к прекращению огня, но при этом требует, чтобы страны ЕС и НАТО вели мониторинг [соблюдения перемирия]. Это только подталкивает Россию к захвату новых украинских территорий.… Очнитесь, пока все не потеряно».
Слово взял болгарский политик Петр Волгин:
«Есть несколько тем, о которых сторонники вступления Украины в ЕС не сказали ни слова. Во-первых, это повсеместная коррупция. Недавно президент Зеленский попытался взять под контроль два главных антикоррупционных органа… Во-вторых, никто не говорит о преследовании священнослужителей Православной Церкви. Без каких-либо доказательств их обвиняют в шпионаже в пользу РФ и преследуют, задерживают и осуждают. В-третьих, европейские институты хранят гробовое молчание о насильственной вербовке молодых людей на улицах и автобусных остановках украинских городов, чтобы отправить на передовую, часто без какой-либо серьезной подготовки. В-четвертых, никто не обсуждает вопрос о потере субсидий для фермеров в странах-членах ЕС, ведь эти субсидии будут поступать их украинским коллегам».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: