Сегодня ночь ВС РФ вновь атаковали Запорожье.

По информации гауляйтера подконтрольной украинским оккупантам части области Ивана Федорова, со стороны России был задействованы две корректируемые авиабомбы.

По его словам, начался пожар.

Примечательно, что по Запорожью бьют третью ночь подряд. Так, вчера стало известно, что в очередной раз был поражен завод «Мотор Сич», который, как предполагается, будет производить двигатели для ракет «Фламинго».

Кроме того, взрывы звучали в Харькове, Николаевской и Одесской областях.

Харьковский мэр Игорь Терехов признал поражение энергетической инфраструктуры.

«Харьков снова подвергся ночной атаке 18 дронами-камикадзе. Основной удар врага пришелся по объекту энергетической инфраструктуры, что повлияло на снабжение света горожанам», – жалуется Терехов.

В свою очередь 70 дронов киевского режима атаковали тыловые регионы России, о чем сообщило МО РФ.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь написал о повреждении частных домов в некоторых районах.

Уже утром мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об угрозе применения безэкипажных катеров. Он призвал граждан покинуть набережную и пляжи.

