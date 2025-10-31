Трамп смягчает риторику в адрес России – Fox News

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент США в очередной раз сменил тон в адрес России – теперь он высказывается гораздо более мягче, чем обеспокоены в Европе.

Об этом пишет сайт американского телеканала Fox News, который считается лояльным Трампу.

Отмечается, что в последнее время президент США «стал менее заинтересованным в оказании помощи Киеву» или давлении на Россию.

Автор обращает внимание на анонсированный Трампом вывод американской бригады из Румынии. По его словам, «не очень большой», но в Еропе напуганы.

«Это будет приглашением для России усилить свои атаки на Украину, увеличить свое влияние в регионе», — сказал один из еврочиновников Fox News Digital.

Отмечается, что не стал Трамп во время встречи с Си Цзиньпином требовать от КНР отказа от российской нефти.

При этом в ЕС радуются новым санкциям Трампа против России.