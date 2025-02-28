«Трамп пробудил Европу. Пора браться за грязную работу самим!» – экс-министр обороны Британии

Новый президент США Дональд Трамп и риторика его администрации вывели Европу из эпохи самоуспокоения перед лицом российской угрозы.

Об этом на канале «War Live» заявил экс-министр обороны Великобритании Грант Шэппс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самое главное, Европа, наконец, осознала угрозу, которую представляет собой Россия на её восточной границе, – и начала действовать, чтобы как следует укрепить оборону. Я думаю, что в этом направлении мы наконец видим правильную реакцию. Когда я был министром обороны, мы тратили на оборону 2,5% нашего ВВП.

К сожалению, нынешнее правительство временно сократило эти расходы, но вчера премьер-министр Стармер заявил, что мы скоро снова будем тратить 2,5% на оборону. Я это полностью поддерживаю, но нам нужно идти дальше.

Большинство европейских стран всё ещё сильно отстают, мы тратим больше всех в денежном выражении, и многим другим странам нужно увеличить хотя бы до 2%, я уже не говорю о 2,5%», – сказал Шэппс.