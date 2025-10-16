Трамп придумал новую кормушку для Украины за счет Китая

Олег Кравцов.  
16.10.2025 12:24
  (Мск) , Москва
Просмотров: 916
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Китай, США, Украина, Финансы


США намерены создать специальный фонд, из которого планируется направлять средства на военные нужды Украины.

Об этом сообщает британская газета «Телеграф», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США намерены создать специальный фонд, из которого планируется направлять средства на военные нужды Украины....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Планируется, что структура будет наполняться за счет 500-процентных пошлин на китайские товары. Указывается, чт инициатива сначала представят европейцам накануне предстоящей встерчи Трампа и Зеленского.

Указывается, что президент США поручил министру финансов Скотту Бессенту обсудить вопрос с ЕС.

«»Президент Трамп поручил мне и послу США сообщить европейским коллегам, что мы поддержим так называемый «украинский победный тариф для Китая». Но наши партнеры должны быть готовы присоединиться к нам», – сказал Бессент.

В этом аспекте кроется главная проблема, поскольку ЕС не горит желанием присоединяться к антикитайским тарифам, учитывая важность Пекина как торгового партнера.

Так громкая инициатива может оказаться пустышкой. При этот Трамп всегда может заявить, что именно Брюссель не захотел помочь Украине победить.

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить