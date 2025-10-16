Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США намерены создать специальный фонд, из которого планируется направлять средства на военные нужды Украины.

Об этом сообщает британская газета «Телеграф», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Планируется, что структура будет наполняться за счет 500-процентных пошлин на китайские товары. Указывается, чт инициатива сначала представят европейцам накануне предстоящей встерчи Трампа и Зеленского.

Указывается, что президент США поручил министру финансов Скотту Бессенту обсудить вопрос с ЕС.

«»Президент Трамп поручил мне и послу США сообщить европейским коллегам, что мы поддержим так называемый «украинский победный тариф для Китая». Но наши партнеры должны быть готовы присоединиться к нам», – сказал Бессент.

В этом аспекте кроется главная проблема, поскольку ЕС не горит желанием присоединяться к антикитайским тарифам, учитывая важность Пекина как торгового партнера.

Так громкая инициатива может оказаться пустышкой. При этот Трамп всегда может заявить, что именно Брюссель не захотел помочь Украине победить.