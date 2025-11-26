Трамп назвал главную уступку России по Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф продолжит работу над урегулированием украинского конфликта, несмотря на публикацию агентством «Блумберг» стенограммы якобы его телефонного разговора с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, где последний якобы дает советы российской стороне советы, как искать подходы к Дональду Трампу.

Об этом в ходе беседы с журналистами на борту президентского самолета заявил Дональд Трамп, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

С самого начала у него спросили, ожидается ли приезд Владимира Зеленского в Вашингтон.

«Он хотел бы приехать. Но думаю, сначала нам нужно заключить сделку», – сказал Трамп.

Он говорит, что изначальный документ из 28 пунктов был не планом, а лишь дорожной картой.

«Оттуда берут 28 пунктов, а потом доходят до 22. Многие из них разрешились весьма благоприятно», – утверждает Трамп.

У него спросили о территориальных уступках Украины. Президент США заметил, что ситуация на фронте «движется лишь в одном направлении».

«Это та земля, которая в течение нескольких месяцев, так или иначе, может перейти России», – указывает он.

При этом Трамп говорит, что его Уиткофф на следующей неделе поедет в Москву и встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Американский лидер считает, что Россия идет на уступки.

«Их главная уступка – они прекращают войну и не захватывают больше земель», – говорит он.

Наконец журналисты перешли к главному скандалу – публикации «Блумберг».

«Я об этом не слышал. Но это стандартная вещь. Потому что ему [Уиткоффу] нужно продать это Украине. Он должен продать Украину России. Вот чем он занимается, вот чем занимается переговорщик. Это стандартная форма переговоров», – подчеркнул Трамп.

Журналисты тут же задали провокационный вопрос – мол, вы обеспокоены тем, что Уиткофф «слишком пророссийский», на что Трамп ответил, что так не думает и считает, что заключить сделку для Украины будет хорошим решением, поскольку у нее нет шансов победить Россию, у которой больше людей и солдат.