Трамп назвал главную уступку России по Украине
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф продолжит работу над урегулированием украинского конфликта, несмотря на публикацию агентством «Блумберг» стенограммы якобы его телефонного разговора с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, где последний якобы дает советы российской стороне советы, как искать подходы к Дональду Трампу.
Об этом в ходе беседы с журналистами на борту президентского самолета заявил Дональд Трамп, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
С самого начала у него спросили, ожидается ли приезд Владимира Зеленского в Вашингтон.
«Он хотел бы приехать. Но думаю, сначала нам нужно заключить сделку», – сказал Трамп.
Он говорит, что изначальный документ из 28 пунктов был не планом, а лишь дорожной картой.
«Оттуда берут 28 пунктов, а потом доходят до 22. Многие из них разрешились весьма благоприятно», – утверждает Трамп.
У него спросили о территориальных уступках Украины. Президент США заметил, что ситуация на фронте «движется лишь в одном направлении».
«Это та земля, которая в течение нескольких месяцев, так или иначе, может перейти России», – указывает он.
При этом Трамп говорит, что его Уиткофф на следующей неделе поедет в Москву и встретится с президентом России Владимиром Путиным.
Американский лидер считает, что Россия идет на уступки.
«Их главная уступка – они прекращают войну и не захватывают больше земель», – говорит он.
Наконец журналисты перешли к главному скандалу – публикации «Блумберг».
«Я об этом не слышал. Но это стандартная вещь. Потому что ему [Уиткоффу] нужно продать это Украине. Он должен продать Украину России. Вот чем он занимается, вот чем занимается переговорщик. Это стандартная форма переговоров», – подчеркнул Трамп.
Журналисты тут же задали провокационный вопрос – мол, вы обеспокоены тем, что Уиткофф «слишком пророссийский», на что Трамп ответил, что так не думает и считает, что заключить сделку для Украины будет хорошим решением, поскольку у нее нет шансов победить Россию, у которой больше людей и солдат.
