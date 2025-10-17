Трамп на обеде с Зеленским: «Постараемся закончить войну без Томагавков»

Соединённым штатам и самим нужны Томагавки. Поэтому Украине придётся заканчивать войну без них.

Об этом на встрече с Зеленским заявил президент США Дональд Трамп, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия считает, что поставка Томагавков будет эскалацией. С 2022 года нам предоставляют различные ракеты, предоставите ли вы Украине Томагавки, чтобы уравнять шансы?», – спросил украинский журналист.

«Мы как раз собрались здесь, чтобы это обсудить. Но нам и самим нужны Томагавки, как и другие вещи, которые мы посылали на Украину на протяжении последних четырёх лет.

И хотя сейчас платит Евросоюз, у них много денег. Но дело не только в деньгах. Нам нужны самим Томагавки, как и другие виды вооружения», – сказал Трамп.