Трамп на обеде с Зеленским: «Постараемся закончить войну без Томагавков»
Соединённым штатам и самим нужны Томагавки. Поэтому Украине придётся заканчивать войну без них.
Об этом на встрече с Зеленским заявил президент США Дональд Трамп, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Россия считает, что поставка Томагавков будет эскалацией. С 2022 года нам предоставляют различные ракеты, предоставите ли вы Украине Томагавки, чтобы уравнять шансы?», – спросил украинский журналист.
«Мы как раз собрались здесь, чтобы это обсудить. Но нам и самим нужны Томагавки, как и другие вещи, которые мы посылали на Украину на протяжении последних четырёх лет.
И хотя сейчас платит Евросоюз, у них много денег. Но дело не только в деньгах. Нам нужны самим Томагавки, как и другие виды вооружения», – сказал Трамп.
«Это очень мощное оружие. И я надеюсь, что мы сможем закончить эту войну без того, чтобы думать о Томагавках», – подытожил американский президент.
Вставил своё слово и украинский узурпатор Зеленский.
«Если вы хотите поражать военные цели [в России], нужны тысячи дронов вместе с такими ракетами. У нас есть дроны, но нет Томагавков, которые нам нужны. А США имеют очень серьёзное производство. Но они также могут иметь и тысячи наших дронов», – пытался торговаться Зеленский.
