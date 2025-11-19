Только Россия может спасти мир от рэкетира Трампа
Россия является единственной страной в мире, которая может себе позволить «послать» США – и не пойти на «большую сделку» с Трампом.
Об этом в своё блоге заявил замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Концепция Трампа «Америка будет снова великой» заключается в том, что Америка не будет диктовать никому в мире, как им жить, США – не жандарм мира.
Америка просто собирает дань со всего мира через «большие сделки» Дональда Трампа, суть которых: 80% от выгоды США, а 20% – другим государствам. Но 20% – лучше, чем прилетевший «Томагавк». Вон, иранцы не согласились, и что с ними было.
Это, можно сказать, рэкет по-американски. Америка – главный пахан мира, смотрящая, чтобы бизнес шёл, как нужно, и нужные суммы регулярно поступали на счета боссов мафии», – сказал Шишкин.
«Но здесь они упираются в Россию. Потому что единственная страна в мире, которая может отказаться от «большой сделки» – это Россия. Иран попробовал – показали, что будет.
Китай – могучая страна с колоссальной экономикой. Но в военно-стратегическом плане он ещё намного слабее США. И без России, если американцы приставят пистолет к виску, Китай будет вынужден пойти на неравноправную «большую сделку».
А Россия – единственная страна, которая может позволить себе послать этого рэкетира куда подальше», – добавил он.
