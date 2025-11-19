Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия является единственной страной в мире, которая может себе позволить «послать» США – и не пойти на «большую сделку» с Трампом.

Об этом в своё блоге заявил замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Концепция Трампа «Америка будет снова великой» заключается в том, что Америка не будет диктовать никому в мире, как им жить, США – не жандарм мира. Америка просто собирает дань со всего мира через «большие сделки» Дональда Трампа, суть которых: 80% от выгоды США, а 20% – другим государствам. Но 20% – лучше, чем прилетевший «Томагавк». Вон, иранцы не согласились, и что с ними было. Это, можно сказать, рэкет по-американски. Америка – главный пахан мира, смотрящая, чтобы бизнес шёл, как нужно, и нужные суммы регулярно поступали на счета боссов мафии», – сказал Шишкин.