The Guardian: «Партия замирения» в Москве проиграла, Путин будет действовать в два раза интенсивнее
Часть российских элит, ставивших на замирение с США, похоже, проиграла, – напротив, знающие Владимира Путина люди говорят, что в ответ на ультиматум Дональда Трампа он будет действовать на Украине в два раза жестче.
Об этом сегодня пишет британская The Guardian, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Те, кто знаком с ходом мыслей Путина, считают, что 50-дневный ультиматум Трампа, скорее всего, заставит его удвоить усилия в войне… Это плохая новость для небольшой и всё более изолированной группы российской элиты, которая возлагала надежды на сближение с Вашингтоном… Более воинственная и склонная к конфронтации фракция в московской элите вновь обретает влияние. Эта фракция считает столкновение с США не просто вероятным, а неизбежным», – говорится в публикации.
Впрочем, британская газета цитирует некий «источник во внешнеполитических кругах России», считающий, что в отношениях с Трампом еще все может измениться, и специально Кремль не будет раздражать американцев.
«Москва продолжит делать шаги навстречу Вашингтону. Они не считают этот раскол необратимым», – сказал дипломат.
Пока что Россия интенсифицировала удары дронами по Украине, включая Киев.
«На поле боя их войска медленно, но верно продвигаются вперёд, приближаясь к стратегически важному восточному городу Покровску», – указывают британцы.
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