Теряет влияние: на Западе пришли к выводу, что без России G7 «больше не торт»

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The Washington Post пишет о потере влияния G7 («Большой семерки») в мире. По мнению издания, грядущий саммит G7 в Канаде пройдет на фоне признаков угасания политической и экономической роли этого «клуба богатых стран». Уже сейчас, спустя полвека после основания, страны G7 представляют менее 30% мирового ВВП и около 10% населения планеты, а признаков единства среди них – всё меньше.

По версии The Washington Post, «влияние G7 подорвали три удара: Путин, Брексит и Трамп».

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«Даже присутствие Дональда Трампа в этом году — скорее исключение, чем правило: он подтвердил участие в последний момент, а месяц назад предлагал сделать Канаду 51-м штатом США», – говорится в публикации.

Символично и то, что его решение приехать было озвучено в последний момент. Приглашение на саммит G7 уже не имеет прежнего веса — «билет больше не тот».

Издание напоминает основные вехи «Семерки», углубляясь в ее историю. Полвека назад, в 1975 году, шесть крупнейших экономик мира — Франция, ФРГ, Италия, Япония, Великобритания и США — провели неформальную встречу в старинном французском замке. Тогдашний президент Франции Валери Жискар д’Эстен пригласил коллег для откровенного обсуждения мировых экономических проблем — при хорошем вине, конечно. Он называл это «кризисом капитализма» — не преувеличивая.

По итогу первой встречи участники приняли 15-пунктовый коммюнике о «конструктивном диалоге и тесном международном сотрудничестве в мире растущей взаимозависимости». В следующем году к ним присоединилась Канада — так G6 стал G7. Тогда они представляли 70% мирового ВВП. Сегодня — менее 30% и около 10% населения планеты.

Одним из ключевых поворотных моментов стала эра Путина. В 1997 году Россия была принята в клуб, превратив его в G8. В 2001 году президент США Джордж Буш заявил, что «заглянул Путину в глаза и увидел душу». В 2006-м Путин провёл саммит G8 в Санкт-Петербурге — символическом «окне в Европу».

Но, этот момент оказался мимолётным. Попытки приструнить российского лидера оказались безуспешными. Например, премьер Австралии Тони Эбботт угрожал Путину «ударом по лицу» на саммите G20 в 2014 году — Путин просто уехал раньше.

Издание называет «ахиллесовой пятой» G7 «право голоса без механизма исполнения». В отличие от НАТО, здесь нет устава и обязательств. В результате: 2014-й год, Крым, исключение России из клуба, затем война в Украине в 2022-м. Путин окончательно отвернулся от Запада, сделав ставку на альянс с БРИКС и партнёрство с фигурами вроде принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана.

К 2016 году G7 столкнулась с двумя ударами по либеральному порядку — выходом Великобритании из ЕС и победой Трампа в США. В своём первом саммите в Таормине, Сицилия, Трамп чувствовал себя изолированным — телеканалы транслировали, как Макрон и Трюдо идут вместе, а американский президент ждёт электромобиль.

В 2018 году в Квебеке он демонстративно отказался от коммюнике, обозвав премьер-министра Канады «слабаком». На фото — ставшая вирусной сцена: лидеры G7 склонились над сидящим Трампом, как будто уговаривая его быть вежливым. Безуспешно.

Еще одно открытие авторов материала – мир больше не взаимозависим. Когда-то G7 действительно влиял на глобальные процессы. В 1985 году в нью-йоркском отеле Plaza страны согласовали валютные интервенции, чтобы остановить чрезмерное укрепление доллара. В 2009 году G20 провёл «антикризисный саммит» в Лондоне, а в 2015 году G7 впервые пообещала отказаться от ископаемого топлива к 2100 году, положив начало Парижскому соглашению по климату.

Но в последнее время коммюнике стало необязательным, а переговоры — поверхностными. На саммите G20 в 2023 году не было даже общей фотографии. Эпоха «глобального свидания» лидеров подошла к концу: теперь с президентом США легче договориться на поле для гольфа в Мар-а-Лаго, чем на дипломатической площадке.

Символично, что встреча снова пройдёт в канадской долине Кананаскис. В 2002 году G7 собралась здесь после атак 11 сентября, объединившись в борьбе с терроризмом. Тогда Путин сиял от радости: Россия получила право провести следующий саммит. Через двадцать лет тот оптимизм кажется наивным.

Ожидается, что повестка 2025 года затронет старые и новые «кризисы капитализма»: торговля, ИИ, промышленная политика. Но что действительно нужно G7 — это новый Жискар д’Эстен и, возможно, новый Киссинджер.