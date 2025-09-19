Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Большинство поляков винят в продолжении войны на Украине не Москву, а Киев и «партию войны» в НАТОвских странах.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману рассказал экс-депутат польского Сейма Матеуш Пискорский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Группа по противодействию дезинформации» провела очень любопытное исследование. Они изучили содержание комментариев в популярных в Польше соцсетях. И они пришли к выводу, что только 34% поляков разделяют точку зрения правительства, что в этом кризисе виновата РФ. Около 32% считают, что источником данного кризиса является Украина. Остальные считают, что виновна польская «партия войны», либо Запад и США», – сказал Пискорский.