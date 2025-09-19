«Такого не было в современной истории Польши»: Общественное мнение по Украине и России резко поменялось
Большинство поляков винят в продолжении войны на Украине не Москву, а Киев и «партию войны» в НАТОвских странах.
Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману рассказал экс-депутат польского Сейма Матеуш Пискорский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Группа по противодействию дезинформации» провела очень любопытное исследование. Они изучили содержание комментариев в популярных в Польше соцсетях.
И они пришли к выводу, что только 34% поляков разделяют точку зрения правительства, что в этом кризисе виновата РФ. Около 32% считают, что источником данного кризиса является Украина. Остальные считают, что виновна польская «партия войны», либо Запад и США», – сказал Пискорский.
«Это очень важное, знаковое событие – получается, что большинство поляков не доверяют государственному аппарату пропаганды, тем версиям, которые официально озвучивает польское правительство. Такого резкого падения к правительству ещё не было в нашей современной истории.
А ведь грядут выборы. Да, они будут в 2027 году, но уже начинается предвыборная кампания, она у нас обычно длинная», – добавил экс-депутат.
