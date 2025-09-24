ООН должна запретить использование искусственного интеллекта в дронах, иначе Запад столкнётся с волной терактов.

Об этом во время выступления в пустом зале ООН заявил нелегитимный украинский президент Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Уже десятки тысяч человек научились профессионально убивать с помощью дронов. Остановить их сложнее, чем ножи или даже бомбы. Вот, что сделала Россия своей войной.

Раньше только самые могущественные страны могли позволить себе дроны, а теперь даже простые могут лететь на тысячи километров. Вот, недавно аэропорты в Европе пришлось временно закрыть из-за угрозы дронов.

Недавно КНДР объявила об испытаниях ударного дрона. Это значит, что даже страны с ограниченными ресурсами могут делать оружие, которое будет угрожать соседям», – вещал чёрт.