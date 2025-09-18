Украинские воротилы, не стесняясь, растаскивают народное достояние из библиотек и музеев по частным коллекциям.

Об этом в эфире признанного в России иноагентом журналиста Александра Шелеста заявил покинувший страну киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы в политических эфирах обсуждаем Украинскую православную церковь, потому что идут общественные гонения. И некоторые от этого устали – мол, всё и так понятно. Но вся эта утварь, которую наживали годами, все эти артефакты, которые стоят денег…

И я уверен, что если сейчас будет бурный переход к новой власти, или военные события ошеломляющие, то мы увидим это всё в частных коллекциях, за хорошие суммы. Будет утеряно на несколько лет, потом где-нибудь на аукционе всплывёт, а это всё было в Киево-Печерской Лавре, например. И это всё поделено с властью, потому что они правят бал», – возмутился ведущий.