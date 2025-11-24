Света не будет от восьми до 16-ти часов в день, – укро-эксперт
При условии, если Россия сохранит и не увеличит нынешние масштабы ударов по энергетике, света на Украине не будет по 8-16 часов в сутки. Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил украинский энергетический эксперт Владимир Омельченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
При этом, эксперт похвастался, что украинские энергетики успевают быстро восстанавливать разрушенную инфраструктуру.
«После очередной атаки 19 ноября идет серьезная стабилизация в энергосистеме. Уже, начиная с пятницы, практически все атомные девять блоков работают на максимально эффективной мощности, которая доступна в данной ситуации. Также у нас пошло значительно больше импорта – порядка одного гигаватта. И это все стабилизирует энергосистему.
Но мой прогноз – если не будет массированных обстрелов, то на следующей неделе очень сильно сократятся графики почасовых отключений, но в среднем до конца осенне-зимнего периода, если рашисты будут атаковать с той же периодичностью, с которой они атакуют нашу энергосистему, то уровень отключений будет две-четыре очереди в сутки. Тогда как сразу после массированного обстрела больше. Одна очередь – это четыре часа. То есть, от восьми до 16 часов может быть», – заявил Омельченко.
