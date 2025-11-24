Света не будет от восьми до 16-ти часов в день, – укро-эксперт

При условии, если Россия сохранит и не увеличит нынешние масштабы ударов по энергетике, света на Украине не будет по 8-16 часов в сутки. Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил украинский энергетический эксперт Владимир Омельченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом, эксперт похвастался, что украинские энергетики успевают быстро восстанавливать разрушенную инфраструктуру.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.