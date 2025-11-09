Многие задаются вопросом: почему западные политики так охотно идут на невыгодные для их государств меры? Тот же подрыв «Северных потоков» скорее был направлен не против интересов России, а больше против интересов Германии. Немецкие власти просто проглотили это и продолжают вести антироссийскую политику, постепенно вгоняя свою страну в войну и экономический кризис.

Об этом в авторской колонке рассказывает Алексей Муратов, руководитель Центрального исполкома Общественного движения «Донецкая Республика», руководитель исполкома Донецкого регионального отделения партии «Единая Россия».

Собственно, в западной политике практически не осталось национальных лидеров. На их месте — безвольные персонажи, которые не отстаивают интересы собственных стран. Их даже близко нельзя сравнивать с Владимиром Путиным или Си Цзиньпином, которые, в отличие от западных представителей, действительно являются национальными лидерами.

Почему же так произошло, и когда западные политики вышли на задний план, уступив место безликому капиталу? Наиболее заметно это стало проявляться в XIX веке, когда западная политика становилась всё более публичной и обсуждаемой в обществе. Поэтому реальная власть, за которой стоят связи и капитал, с каждым годом была вынуждена скрываться от общих глаз, чтобы отстаивать собственные интересы незаметно.

И если вы представитель реальной власти, то лучше, если у вас будет какой-нибудь ручной политик, которого вы заранее вытащили из передряги, возможно, оплатили ему обучение и продвинули вверх по карьерной лестнице, чтобы тот отстаивал ваши интересы, но от своего имени.

В те времена подобные назначенцы всё же имели собственную волю, вели свою игру на политической арене, но всегда помнили, кому обязаны своим положением, и кто в случае чего может всё это отобрать.

Так из западной политики постепенно выдавили истинных деятелей и оставили лицедеев, вместе с которыми из сферы политики ушла реальная регуляция экономических и властных отношений. Западная политика начала превращаться в форму управления обществом и в административную систему, но перестала реально влиять на происходящее в мире.

То есть сегодня Запад переживает если не смерть политики, то её уход на второй и даже на третий план. В результате по-настоящему правят те, у кого реальная власть, а не её подобие, данное людьми на ближайшие 4-5 лет в результате выборов. Именно у той самой настоящей власти есть в голове подлинная картина мира. Но её нет у марионеток вроде того же Трампа, которые мнят себя властью. Ведь без понимания этой картины мира невозможно полноценно влиять на происходящее.

Это можно сравнить с игрой, где есть хозяева игры, которые пишут правила. И есть игроки, которые играют по этим правилам, и они самостоятельны в своих действиях. И есть даже помощники этих игроков. Но есть также и фигуры. Главная задача игроков и хозяев игры — создать у фигур впечатление, что они и есть игроки.

Вот именно эти фигуры сегодня и мелькают в новостях, пытаясь «сделать Америку снова великой» и убедить нас в том, что «Европа — это цветущий сад, а всё остальное — джунгли». И если эти фигуры действительно убеждены в том, что они игроки, то они обязательно будут отрицать наличие хозяев этой игры и самих игроков.

Но это всё равно не делает их центрами принятия решений сегодняшних событий, и с ними нельзя реально о чём-то договориться. Потому что на Западе нет национальных лидеров, как в России и Китае.