Действия русской армии сегодня несравнимы с тем, что происходило в 2022-2023 гг.

Об этом в своём видеоблоге заявил участник СВО, подполковник Алексей Селиванов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все эти байки, которыми нас пугали, что мы не можем воевать с Украиной, потому что мы будет 350 лет идти до Киева, опровергаются сейчас абсолютно. Изменения в русской армии приобрели системный характер. И сегодня даже украинские боевики жалуются, что они успешно с нами воевать не могут. Известная еврейка-лесбиянка, «мать украинских дронов» Берлинская признала, что сегодня у русской армии применяются дроны таких типов, которые не позволяют их операторам подойти на то расстояние, чтобы поразить их расчёты. То есть у нас рука длиннее.

Я видел закрытое видео, где дронами в режиме реального времени поражаются замаскированные танки «Леопард». Известный украинский командир, герой Украины «Верес» заявил, как это сказать прилично, что русские им вставили куда нужно, но они ещё не глотнули. То есть дело за малым.

Те люди, которым сегодня запускают дроны, уничтожающие «Леопарды» массово, ещё чуть-чуть, и они проглотят. И мы идём сегодня быстрее, чем украинские силы могут нам противостоять», – рассказал Селиванов.