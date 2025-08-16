Стратегия тысячи порезов сработала. Фундамент обороны Украины дал крен

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Прорыв ВС РФ в районе Доброполья был спланирован российским руководством под российско-американский саммит на Аляске.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По словам эксперта, украинская сторона, осознав, какой негативный фон этот прорыв создает накануне переговоров, едва ли не впервые в столь сжатые сроки перебросила на один из участков фронта такие крупные резервы.

«Здесь мы совершенно очевидно видим умелые действия Сырского, но, в то же время, это действия в цейтноте. Весь фундамент стратегической обороны Украины дал крен», – считает эксперт.

По его словам, на сегодня украинская группировка добилась определенного успеха, который он оценивает как «ограниченный» .