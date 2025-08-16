Стратегия тысячи порезов сработала. Фундамент обороны Украины дал крен
Прорыв ВС РФ в районе Доброполья был спланирован российским руководством под российско-американский саммит на Аляске.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По словам эксперта, украинская сторона, осознав, какой негативный фон этот прорыв создает накануне переговоров, едва ли не впервые в столь сжатые сроки перебросила на один из участков фронта такие крупные резервы.
«Здесь мы совершенно очевидно видим умелые действия Сырского, но, в то же время, это действия в цейтноте. Весь фундамент стратегической обороны Украины дал крен», – считает эксперт.
По его словам, на сегодня украинская группировка добилась определенного успеха, который он оценивает как «ограниченный» .
«Это частичный отход на устойчивую линию обороны российской армии. Там идут сейчас тяжелейшие бои, но быстрых успехов, которые необходимы были для оперативного ответа в ходе переговоров, украинской армии достичь не удалось. В прошлом украинская армия совершала такие тактические наступления, приуроченные к визиту какого-то важного чиновника американского, но такой глобальной демонстрации, которую устроил Путин здесь, не было. И это свидетельствует, что стратегия тысячи порезов сработала. Это ее прямое следствие», – резюмировал Ширяев.
