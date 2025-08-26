Страх физической смерти заставил русских в Бандерштадте тотально записаться в украинцы

Если в безмятежное советское время в городах УССР было практически равное число тех, кто называл себя русскими и украинцами, то в нацистской Украине картина кардинально поменялась.

В этом в беседе с депутатом Госдумы РФ I созыва, либеральным журналистом и иноагентом Игорем Яковенко, призналась директор Института демографии НАН Украины, академик на службе у нацистского режима – Элла Либанова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если говорить об этническом составе как о самоопределении, в первую очередь, то, конечно, мы стали гораздо более однородными. Сейчас, я плохо представляю, кто себя не только публично, а даже мысленно ассоциирует с россиянами, с русскими.

Хотя, вот, по переписям там старым было практически одинаковое количество, в городах, по крайней мере, тех, кто называл себя русскими, и тех, кто называл себя украинцами», – сказала Зе-социолог.

Она заметила, что имеет в виду советские переписи.

«Ну, люди склонны себя ассоциировать с титульной нацией. И в 2001 году там не столько уехало русских, сколько перестали называть себя русскими. А сейчас, конечно, это практически тотально», – удовлетворенно резюмировала пособница нацистов.

