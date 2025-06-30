США против России оставят себе в Европе только ПРО

Елена Острякова.  
30.06.2025 18:42
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Европа поняла, что США не смогут поддержать ее в случае военного столкновения с Россией.

Об этом директор Института американистики и польской диаспоры Ягеллонского университета Радослав Рыбковский заявил в интервью украинскому ютуб-каналу «Война и политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа поняла, что США не смогут поддержать ее в случае военного столкновения с Россией....

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«Европа всегда была слаба в военном отношении и следила за действиями США. Но сейчас Украина несет огромные расходы и вынуждена страдать. Российская агрессия показала Европе, что мы не всегда можем рассчитывать на США, думая, что они нас защитят и придут нам на помощь. Даже если они придут, давайте не будем забывать о переброске сил, которая требует времени», – рассуждал Рыбковский.

Он сообщил, что численность американского контингента в Польше значительно уменьшится.

«Конечно, мы можем переживать по этому поводу, можем грустить. Конечно, нам не нравится, что количество американских солдат уменьшается. Но американцы, конечно, останутся, потому что в Польше есть установки ПРО, и они должны остаться. В противном случае вся система противоракетной обороны развалится для американцев», – сказал Рыбковский.

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