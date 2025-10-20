США отложили вопрос, но не отказались от вооружения Украины
То, что Украина не получит ракеты «Томагавк» по итогами телефонного звонка президентов США и России, а также визита украинского диктатора Владимира Зеленского в Вашингтон – это лишь пауза, которая продиктована наметившимися переговорами, а не отказ США от вооружения Украины.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Много кто делает выводы, что Зеленский и Трамп ни о чем не договорились, что «Томагавков» нет, – это правда, стратегических договоренностей нет, но это не совсем так. Я бы сказал, что вопрос усиления американской военной помощи для Украины, скорее всего, перенесен на период после переговоров между Путиным и Трампом в Будапеште. То есть отложен, но не отклонен. Взята пауза для того, чтобы попытаться договориться с Путиным.
При этом частичные договоренности о сотрудничестве, скорее всего, достигнуты на более низком уровне. Не по «Томагавкам», например, а по другим направлениям вооружения. В пользу этого говорит заявление того же Владимира Зеленского, который сказал, что США получат некоторые виды украинских беспилотников. Очевидно, в обмен на разведывательную информацию, на поставку боеприпасов, ремонта техники, оборудования», – заявил Бортник.
