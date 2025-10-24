США должны сделать все, чтобы вбить клин между Россией и Китаем, – ветеран Госдепа

У США не получилось рассорить Россию и Китай. Тем не менее, нельзя оставлять идею вбить клин между Москвой и Пекином.

Об этом, выступая в рамках дискуссии в Атлантическом совете (нежелательная организация в РФ), заявила экс-сотрудник Госдепа США Анджела Стент, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

