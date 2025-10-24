США должны сделать все, чтобы вбить клин между Россией и Китаем, – ветеран Госдепа
У США не получилось рассорить Россию и Китай. Тем не менее, нельзя оставлять идею вбить клин между Москвой и Пекином.
Об этом, выступая в рамках дискуссии в Атлантическом совете (нежелательная организация в РФ), заявила экс-сотрудник Госдепа США Анджела Стент, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Что с этим делать – это большая проблема для нас, когда мы думаем о противостоянии России. Лидеры Китая, России и Северной Кореи стояли вместе на параде в Пекине. Китай показал довольно современное вооружение. Я думаю, это было мощным напоминанием, что эти страны настроены серьезно и готовы изменить существующий мировой порядок. Я действительно считаю, что эти страны представляют растущую угрозу для Запада – как по отдельности, так и вместе. Ответить на эту угрозу будет сложно и дорого.
Вбить клин между ними, особенно между Россией и Китаем, что, как я знаю, администрация Трампа надеялась сделать в начале, вряд ли получится в краткосрочной перспективе. Взаимная напряженность между ними может в конечном итоге привести к разрыву их связей, но этого не произойдет во время российско-украинского конфликта. Тем не менее, суть в том, что США должны разработать последовательную целенаправленную стратегию, чтобы использовать разногласия между двумя странами, как бы трудно это ни было», – заявила Стент.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: