Программа по завлечению на войну молодёжи не поможет насытить ВСУ, поэтому насильственная мобилизация продолжится.

Об этом на канале ТСН заявил помогающий ВСУ украинский военный эксперт Тарас Чмут, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

У нас была программа рекрутинга, но никогда рекрутинг не должен был перекрыть собой всеобщую мобилизацию. Рекрутинг – это дополнительный способ подбора людей. Но он не должен был заменить мобилизацию , потому что он не способен этого сделать», – сказал Чмут.

Он подчеркнул, что на Украине всё ещё достаточно людей для продолжения войны, просто нужно ужесточить меры против несогласных.

«Мобилизация продолжается. Пошло не так… то, что мы слабы в информационной политике. И особых изменений я здесь не вижу, к сожалению.

Пока мы не закроем TikTok, пока мы не закроем Telegram, пока мы не начнем что-то делать откровенно с пророссийскими блогерами и другими псевдолидерами мнений, к сожалению, будет трудно, потому что потеряно много времени, много лет, и правдой перебить ложь трудно», – жаловался бандеровец.