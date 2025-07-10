«Средь бела дня летают дроны прямо по головам» – генерала ВСУ впечатлил удар по ТЦК

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Если украинские ПВОшники оправдываются, что не сбивают дроны, потому что кругом жилые дома, то непонятно, что им мешает делать это на подлёте к городам.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несколько дней назад был на родине, и на моих глазах средь бела дня российские «Шахеды» вдоль русла Днепра абсолютно спокойно летели в сторону центра города. И один из «Шахедов» достиг результата и уничтожил Территориальный центр комплектации Кременчугского района. Вот вам пример возможностей ПВО, и это был белый день… Когда идут авиационные налёты на Киев, то периодически в районе пролетает 20-30, иногда до 40 дронов. И я ж смотрю, какое же противодействие осуществляется, и понимаю, что этого недостаточно, явно недостаточно», – сокрушался Кривонос.