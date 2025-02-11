СПЦ выступила против использования протестующими образа покойного патриарха Павла

Алексей Топоров.  
11.02.2025 13:20
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Политика, Религия, Сербия, Церковь


Официальный сайт Сербской православной церкви опроверг информацию, появившуюся в протестных соцсетях, на прозападных и ультрапатриотических ресурс, что почитаемый за свою святую жизнь патриарх Сербский Павел (Стойчевич) якобы поддержал протестующих в 1991 году в Белграде.

СПЦ призвала не использовать личность иерарха в политических манипуляциях, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Официальный сайт Сербской православной церкви опроверг информацию, появившуюся в протестных соцсетях, на прозападных и...

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Информационная служба СПЦ в своём специальном заявлении  подчеркнула, что любой, кто слушал проповеди патриарха, читал интервью и богословские тексты или смотрел редкие передачи с его участием, знает, что любая, даже самая мягкая, политическая ангажированность в его случае была абсолютно невозможна.

«Патриарх Павел был исключительно и только Человеком Евангелия Христова, и каждое его слово исходило из Евангелия и вело к нему. Руководствуясь этим, Патриарх Павел прибыл на площадь Теразие, чтобы попросить сторонников оппозиции и студентов разойтись, поскольку его предупредили об опасности того, что участники параллельного проправительственного митинга в Ушче готовятся к столкновению с ними», – сообщила патриархия.

СПЦ специально показало полностью запись общения предстоятеля Сербской церкви с протестующими, поскольку в пабликах нынешних протестующих она подаётся в урезанном виде.

«Я из Славонии [ныне область в Хорватии], из тех мест. Ну, и из Косово, а я прожил в Косово тридцать три года…  Я прошу вас от имени  Православной Церкви Святого Саввы, чтобы все эти наши проблемы были  обсуждены в таком месте, где их можно было бы обсудить мирно и разумно в общих интересах. Я прошу, чтобы  в  общих интересах мы сегодня  разошлись мирно!

Я также пойду на другую сторону, чтобы на коленях умолять их, чтобы в общих интересах, в таких трудных обстоятельствах,  мы могли бы  мирно разойтись [оглушительный свист и крики: «Измена, измена!»]. Я сказал и открыл свою душу перед Богом и перед святым Саввой, и надеюсь перед вами, люди мои», – сказал патриарх 11 марта 1991 года.

В СПЦ  также напомнили, что в 1997 году после тридцатидневной блокады центра Белграда протестующими, патриарх Павел возглавил крестный ход, который, пройдя по улице Колачева, позволил полицейскому оцеплению и оппозиции мирно, без насилия и кровопролития, отойти от своих позиций и уступить место крестному ходу и молитвам о мире и единстве народа.

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