Советник Аксенова: Пора прекращать полёты НАТОвских разведчиков вблизи Крыма

Летающие у берегов Крыма НАТОвские самолеты-разведчики должны быть выдавлены подальше от полуострова или лишены возможности летать.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил советник главы республики Александр Талипов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В последнее время действительно натовская авиация повысила свою активность по разведке Крыма и сейчас очень активно ведет разведку полуострова в нейтральных водах Черного моря.

Если мы вспомним, где-то более года назад министр обороны Российской Федерации делал заявление о том, что такой разведке надо активно противодействовать, и о том, что в случае нахождения таких разведывательных самолетов в нейтральных водах будут ставиться определенные заграждения.

Мы понимаем, что вся натовская и американская разведывательная техника следует по маршруту международных судов и, прячась за гражданскими самолетами, ведет эту разведку. И противодействовать им — это подвергать опасности, в том числе и гражданские самолеты.

И вот спустя год мы видим, что вначале они над акваторией Чёрного моря прекратили появляться, в основном летали над территорией Румынии, и с использованием дальнобойных систем радиолокационной разведки выявляли позиции нашего ПВО, перемещение техники, радиопереговоры. Но вот последний месяц они активно залетают в акваторию Чёрного моря.

Я думаю, что этому надо противодействовать. И были у нас уже случаи, когда внезапно падали американские дроны-разведчики над акваторией Чёрного моря, и потом хватались за голову и думали, как его оттуда вытащить, американцы. Я думаю, что и в этом случае нужно противодействовать», – заявил Талипов.