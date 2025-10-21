Сорокин: Трампа на «Томагавки» надоумила гадливая «англичанка»

Максим Столяров.  
21.10.2025 18:16
  (Мск) , Москва
Просмотров: 392
 
Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, США, Украина


Именно англичане больше всех промывают мозги слабоватому в геополитике президенту США Дональду Трампу псевдоисторической русофобией.

Об этом на канале «День ТВ» заявил директор Института изучения национальных кризисов, политолог Николай Сорокин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Именно англичане больше всех промывают мозги слабоватому в геополитике президенту США Дональду Трампу псевдоисторической...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он прокомментировал заметку британской Financial Times, что «Путин [в разговоре с Трампом] опять поднимал тему Рюрика и Богдана Хмельницкого».

«В ответ на наезды Трампа российская делегация постоянно давала исторические справки… И Трампа это страшно бесило, потому что Трамп не бум-бум ни в истории, ни в геополитике. А наши с расстановкой поясняли, что вот наши законные права на эти территории, и вы сделать ничего не сможете…

Конечно, после августовского Анкориджа все умеренно-позитивные ожидания разбились вдребезги после встречи Трампа с евролидерами, которые убедили его в том, что с Москвой надо воевать.

Особенно после его поездки в Великобританию, где Карл III, в свою очередь, провёл ему исторический экскурс. И объяснил, что если сейчас отпустить Россию с короткого поводка и дать ей возможность развиваться, то через 10-15 лет вы увидите страну, которая будет составлять не только военную, но и реальную экономическую угрозу всему Англосаксонскому миру. Так и объяснил», – рассказал Сорокин.

Он подчеркнул, что тема «Томагавков» возникла именно после визита Трампа в Лондон.

«Именно англичане навязали тему «Томагавков» и Трампу, и Зеленскому, и Буданову, и Ермаку, и всей этой команде», – добавил политолог.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить