Соглашения с Зеленским ничего не стоят, сначала нужны выборы на Украине, – посол РФ
Подпись Владимира Зеленского под гипотетическими мирными соглашениями будет нелегитимной.
Об этом в интервью британскому журналисту Нику Феррари заявил посол России в Великобритании Андрей Келин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«У нас будут трудности с подписанием соглашения с ним, потому что иначе другой человек, который будет избран после него, придет и скажет, что это фактически недействительно, это соглашение просто ничего не значит», – заявил Келин.
Однако Зеленский вряд ли решится добровольно объявить выборы, поскольку осознает, что не сможет сохранить власть.
«Вряд ли он сможет возглавить Украину после войны, потому что это невозможно. Но нужно понимать, что если будет достигнуто соглашение, и война закончится, ему придется отменить военное положение и на время уйти в отставку, чтобы провести выборы. И он проиграет на выборах. Это абсолютно ясно, опросы показывают, что это так. Это значит, что он может жить только в состоянии войны и продолжает это делать».
