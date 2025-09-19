Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Подпись Владимира Зеленского под гипотетическими мирными соглашениями будет нелегитимной.

Об этом в интервью британскому журналисту Нику Феррари заявил посол России в Великобритании Андрей Келин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас будут трудности с подписанием соглашения с ним, потому что иначе другой человек, который будет избран после него, придет и скажет, что это фактически недействительно, это соглашение просто ничего не значит», – заявил Келин.

Однако Зеленский вряд ли решится добровольно объявить выборы, поскольку осознает, что не сможет сохранить власть.