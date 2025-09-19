Соглашения с Зеленским ничего не стоят, сначала нужны выборы на Украине, – посол РФ

Анатолий Лапин.  
19.09.2025 08:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 386
 
Дзен, Политика, Россия, Украина


Подпись Владимира Зеленского под гипотетическими мирными соглашениями будет нелегитимной.

Об этом в интервью британскому журналисту Нику Феррари заявил посол России в Великобритании Андрей Келин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпись Владимира Зеленского под гипотетическими мирными соглашениями будет нелегитимной. Об этом в интервью британскому...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У нас будут трудности с подписанием соглашения с ним, потому что иначе другой человек, который будет избран после него, придет и скажет, что это фактически недействительно, это соглашение просто ничего не значит», – заявил Келин.

Однако Зеленский вряд ли решится добровольно объявить выборы, поскольку осознает, что не сможет сохранить власть.

«Вряд ли он сможет возглавить Украину после войны, потому что это невозможно. Но нужно понимать, что если будет достигнуто соглашение, и война закончится, ему придется отменить военное положение и на время уйти в отставку, чтобы провести выборы. И он проиграет на выборах. Это абсолютно ясно, опросы показывают, что это так. Это значит, что он может жить только в состоянии войны и продолжает это делать».

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить