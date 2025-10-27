Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

29 октября в Нидерландах пройдут внеочередные парламентские выборы, победу на которых гарантировано одержит Партия свободы (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом, что критически настроен к Украине, хотя ему и приходилось менять свою позицию.

Об этом пишет «Европейская правда», специализирующийся на международной тематике дочерний портал антироссийского пропагандистского издания «Украинская правда».

«Все социологические опросы отдают PVV первое место с результатом более 20%! При таком результате создать коалицию без партии Вилдерса будет достаточно непросто. Как и многие другие западные радикалы, Вилдерс попал в орбиту «европейских друзей» Кремля. В частности, в 2018 году он посетил Москву, где встретился с депутатами Государственной думы, заявив, что пришло время для «реальной политики» и партнерства вместо вражды», – напоминает «ЕП».

Впрочем, после начала российской операции в 2022-м он «несколько изменил свою риторику», заявив, что «у нас есть сочувствие к украинцам», но при этом подчеркнул, что Нидерланды должны сосредоточиться на своей безопасности.

Однако после победы на парламентских выборах в ноябре 2023 года, когда PVV вошла в правящую коалицию, Вилдерс заявил, что «Партия свободы, естественно, поддерживает Украину».

«Однако его позиция оставалась противоречивой. В марте 2025 года, когда правительство предложило дополнительные 3,5 млрд евро в поддержку Украины, Вилдерс отказался поддержать эту инициативу, указывая на необходимость сохранения финансовых ресурсов для Нидерландов», – напоминают украинские пропагандисты.

Кроме того, ему припомнили, что он высказывался против статуса временной защиты для украинских мужчин, предлагая ограничить их пребывание в Нидерландах.

«Отправьте их всех домой», – призывал политик.

При этом издание признает, что Вилдерс «остается одним из самых популярных политиков Нидерландов», но «вынужден бросаться из стороны в сторону».