Смерть ДСНВ предрешена – Рябков
В феврале 2026 года Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений прекратит срок действия, но Вашингтон не спешит заключать новый договор.
Об этом на пресс-конференции в Москве заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Не идёт речи о сохранении ДСНВ в качестве юридически обязывающего международно-правового инструмента. В самом договоре опция его второго продления не предусмотрена, и обращаться к такому сценарию стало бы весьма нетривиальной задачей, требующей большой работы. Для этого в нынешней ситуации нет подходящих условий.
Более того, действие ДСНВ было приостановлено РФ на законодательном уровне, со ссылкой на ряд конкретных проблем, многие из которых так и не были разрешены.
Можно сказать, что завершение жизненного цикла ДСНВ предрешено, и это произойдёт в феврале 26 года», – сказал Рябков.
Он подчеркнул, что Россия предложила инициативы в сфере пост-ДСНВ, согласно которой стороны добровольно возьмут на себя самоограничение по основанным пунктам ДСНВ.
«Но российская инициатива сохранит жизнеспособность только при условии, что американская сторона будет поддерживать статус-кво в сфере СНВ, и в целом не станет предпринимать шагов, нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания.
Ведь полное исчезновение стабилизирующих мер чревато утратой предсказуемости, с потенциальным развязыванием гонки вооружений – и росту напряжённости между ядерными державами.
Таким образом, предложенный Россией шаг отвечал бы как интересам обеих сторон по ДСНВ, так и всего мирового сообщества», – подытожил дипломат.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: