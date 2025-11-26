Смерть ДСНВ предрешена – Рябков

Максим Столяров.  
26.11.2025 21:32
  (Мск) , Москва
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, США, ЯО


В феврале 2026 года Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений прекратит срок действия, но Вашингтон не спешит заключать новый договор.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не идёт речи о сохранении ДСНВ в качестве юридически обязывающего международно-правового инструмента. В самом договоре опция его второго продления не предусмотрена, и обращаться к такому сценарию стало бы весьма нетривиальной задачей, требующей большой работы. Для этого в нынешней ситуации нет подходящих условий.

Более того, действие ДСНВ было приостановлено РФ на законодательном уровне, со ссылкой на ряд конкретных проблем, многие из которых так и не были разрешены.

Можно сказать, что завершение жизненного цикла ДСНВ предрешено, и это произойдёт в феврале 26 года», – сказал Рябков.

Он подчеркнул, что Россия предложила инициативы в сфере пост-ДСНВ, согласно которой стороны добровольно возьмут на себя самоограничение по основанным пунктам ДСНВ.

«Но российская инициатива сохранит жизнеспособность только при условии, что американская сторона будет поддерживать статус-кво в сфере СНВ, и в целом не станет предпринимать шагов, нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания.

Ведь полное исчезновение стабилизирующих мер чревато утратой предсказуемости, с потенциальным развязыванием гонки вооружений – и росту напряжённости между ядерными державами.

Таким образом, предложенный Россией шаг отвечал бы как интересам обеих сторон по ДСНВ, так и всего мирового сообщества», – подытожил дипломат.

