Смерть ДСНВ предрешена – Рябков

В феврале 2026 года Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений прекратит срок действия, но Вашингтон не спешит заключать новый договор.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не идёт речи о сохранении ДСНВ в качестве юридически обязывающего международно-правового инструмента. В самом договоре опция его второго продления не предусмотрена, и обращаться к такому сценарию стало бы весьма нетривиальной задачей, требующей большой работы. Для этого в нынешней ситуации нет подходящих условий. Более того, действие ДСНВ было приостановлено РФ на законодательном уровне, со ссылкой на ряд конкретных проблем, многие из которых так и не были разрешены. Можно сказать, что завершение жизненного цикла ДСНВ предрешено, и это произойдёт в феврале 26 года», – сказал Рябков.

Он подчеркнул, что Россия предложила инициативы в сфере пост-ДСНВ, согласно которой стороны добровольно возьмут на себя самоограничение по основанным пунктам ДСНВ.